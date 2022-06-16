ЗСУ застосовують артилерію набагато професійніше, ніж росіяни, – генерал Міллі

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі високо оцінив рівень опанування українськими артилеристами західної зброї, а також застосування цих навичок у бою проти переважної сили агресора. Про це він сказав на брифінгу за підсумками третьої зустрічі у форматі «Рамштайн», пише Укрінформ.

«Я скажу так: українська артилерія, навички українських артилерійських підрозділів є дуже-дуже добрими», – підкреслив Міллі.

Він зауважив, що ЗСУ мають серйозні результати на полі бою з використанням гаубиць M777, які надали США разом із союзниками. «І ми очікуємо, що вони українці так само опанують системи HIMARS», – сказав генерал.

За його словами, армія рф хоч і має суттєву перевагу в кількості артилерійських систем, просто завдає масованих ударів по мирних містах. «Росіяни вдаються до хаотичного вогню, який не завжди досягає ефекту у військовому плані», – вказав Міллі.

Американський генерал висловив переконання, що ЗСУ використовують артилерію набагато професійніше: «Українці ведуть бої дуже ефективно. Це і як щодо застосування тактики, так і ведення вогню, а також маневрів».

Як повідомляв Львівський портал, третю зустріч щодо озброєння України у форматі «Рамштайн» скликали у Брюсселі 15 червня з ініціативи міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна III. Участь у ній взяли очільники оборонних відомств близько 50 держав світу. Серед тих, хто долучився, – Грузія, Молдова та Еквадор.

Підбиваючи підсумки цієї зустрічі, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що учасники домовилися про збільшення поставок зброї Україні.

Йдеться про гармати калібру 155 мм, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи Harpoons та інші. Словаччина надасть Україні вертольоти серії «Мі», Канада, Польща і Нідерланди – артилерію, а Німеччина – системи залпового вогню. Серед поставок озброєння для ЗСУ є «дещо ще», проте міністр оборони не вдавався у деталі.

Також 15 червня президент США Джо Байден також провів телефонні переговори з Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги. За даними ЗМІ, у цьому пакеті безпекової допомоги від США – боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Раніше США заявили, що у межах нового пакету допомоги нададуть Україні й високоточні ракетні системи HIMARS. Паралельно Великобританія пообіцяла, що дасть реактивні системи залпового вогню MLRS M270. А Словаччина поставить свої гаубиці Zuzana 2.

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