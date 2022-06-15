Байден анонсував виділення Україні військової допомоги на мільярд доларів

Президент США Джо Байден 15 червня провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, під час яких підтвердив виділення Києву 1 мільярда доларів безпекової допомоги. Відповідну заяву поширили у Білому домі, пише Європейська правда.

«Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати надають Україні ще 1 мільярд доларів безпекової допомоги, зокрема додаткову артилерію та озброєння берегової оборони, а також боєприпасів для артилерії та передових ракетних систем, які необхідні українцям для підтримки оборонних операцій на Донбасі», – йдеться у заяві.

У повідомленні не уточнюють, про яке саме озброєння йдеться, але раніше ЗМІ зазначали, що США нададуть Україні протикорабельні ракети Harpoon, більше ракет для систем залпового вогню (РСЗВ), які були відправлені в Україну, а також артилерійські снаряди для гаубиць М777 і запасні частини.

Крім того, глави України і США обговорили дії глави Пентагону Ллойда Остіна щодо координації додаткової міжнародної підтримки українських Збройних Сил.

Також Байден заявив, що США виділять додаткову гуманітарну допомогу розміром 225 мільйонів доларів, «щоб допомогти людям в Україні, в тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних засобів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності».

«Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами не будуть коливатися у своїй відданості українському народу, який бореться за свою свободу», – підсумував американський президент.

Як повідомляв Львівський портал, 15 червня в Брюсселі зустрічаються міністри оборони країн НАТО, щоб обговорити можливі додаткові поставки зброї Україні.

Також у Брюсселі відбувається зустріч начальників штабів та міністрів оборони у форматі «Рамштайн», яка присвячена наданню військової допомоги Україні.

Додамо, що США у межах нового пакету допомоги нададуть Україні високоточні ракетні системи HIMARS. Паралельно Великобританія заявила, що дасть реактивні системи залпового вогню MLRS M270. Крім того, Словаччина поставить свої гаубиці Zuzana 2.

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