Грузія і Молдова доєдналися до озброєння України у форматі «Рамштайн»

Молдова і Грузія, а також Еквадор приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі «Рамштайн», яка присвячена наданню військової допомоги Україні. Про це 15 червня на зустрічі у Брюсселі повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Європейська правда.

«З початку російського вторгнення понад 45 союзників і партнерів з усього світу надали військову допомогу Україні. Це відображає глобальне обурення російською неспровокованою агресією і це відображає глобальну рішучість захищати порядок, заснований на правилах», – сказав він.

Ллойд Остін зауважив, що на третю зустріч у форматі «Рамштайн» зібрались міністри оборони і голови штабів більше ніж 45 країн світу. Цього разу долучились Грузія, Молдова та Еквадор.

За його словами, з часу віртуальної зустрічі три тижні тому було досягнуто важливого прогресу на кількох фронтах.

«Союзники надали ракети “Гарпун”, щоб покращити прибережну оборону України, Британія надає РСЗВ М270 і навчання для допомоги Україні у захисті території Донбасу, низка союзників і партнерів надають гаубиці і артилерійські боєприпаси – українські сили вже використовують їх у захисті Донбасу. Ми вже багато зробили, але не маємо витрачати час даремно. Ми збираємося поглибити нашу підтримку ЗСУ у сьогоднішній боротьбі і збільшити їхню силу перед завтрашніми загрозами», – заявив глава Пентагону.

«Ми маємо посилити нашу готовність збільшувати можливості України до самооборони і ми повинні докласти ще більших зусиль, щоб Україна могла захистити себе, своїх громадян і територію», – підкреслив він.

Як писав Львівський портал, першу зустріч щодо України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині США зібрали 26 квітня. Тоді Штати й створили центр управління, який керує мережею з понад 40 країн-партнерів і союзників, які надають допомогу Україні.

Незабаром після цієї зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перехід ЗСУ на зброю НАТО. А в Офісі президента зауважили, що після зустрічі на базі «Рамштайн» становище України суттєво посилюється.

Другу зустріч у форматі «Рамштайн» проводили онлайн 23 травня.

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