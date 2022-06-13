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Як українські військові з гаубиць М777 знищують ворожі «Гради»

Наталя Дуляба

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Артилеристи з Нацгвардії знищили три системи залпового вогню «Град», із яких російські окупанти вели прицільний вогонь по Сєвєродонецьку. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Під час розвідки тилу противника на Сєвєродонецькому напрямку українські військові виявили кілька установок РСЗВ «Град». Саме їх ворог застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, а також інших населених пунктів і позицій ЗСУ.

Точні координати наші воїни встановили за допомогою безпілотного комплексу, а артилеристи, отримавши дані, влучно вдарили по російських «Градах» із американських гаубиць М777.

«Влучним вогнем наші колеги знищили три із чотирьох установок ворожих РСЗО. Ще одну установку «Град» внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Корегували артилеристів оператори ССО України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, якщо станом на кінець травня українські військові на передовій воювали трьома видами іноземної артилерії калібру 155 мм, то зараз – уже фактично п’ятьма. Останній, п’ятий вид гаубиць, польські «Краби», готові до відправлення на фронт. Снаряди цього калібру у ЗСУ вже на 10% переважають над радянськими запасами великого калібру.

Також високоточні ракетні системи HIMARS нададуть США у межах нового пакету допомоги. Паралельно Великобританія заявила, що дасть високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270. Крім того, Словаччина поставить свої гаубиці Zuzana 2.

Україна має понад 50 гармат інших значних калібрів, близько 250 бронемашин західних зразків, сотні безпілотників, а також ракетні комплекси Harpoon для охорони морського узбережжя. Детальніше про оновлений арсенал зброї ЗСУ читайте за цим посиланням.

Міністр оборони Олексій Резніков нещодавно заявив, що переходу в контратаку Збройні Сили України потребують суттєво більше систем залпового вогню зразка НАТО і боєприпасів до них, бронетехніки, а також літаків і ППО.

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