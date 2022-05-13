ОСТАННІ НОВИНИ

Залужний показав, як українські військові освоюють гаубиці М777

Наталя Дуляба

|

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував фото із навчань, під час яких українські військові освоюють американські гаубиці М777. Про це повідомляє Львівський портал.

На оприлюднених у Facebook світлинах видно, як військові у присутності інструкторів навчаються працювати з американськими гаубицями М777.

«Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це – високоточна і дуже ефективна зброя», – написав Валерій Залужний.

Зазначимо, М777 – причіпна гаубиця калібру 155 мм. Mає цифрову систему управління вогнем аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами – 24,7 км. Втім гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur із максимальною дальністю до 40 км.

Цю зброю розробив британський концерн BAE System, втім її використовують чимало країн у світі. Зокрема, гаубиці М777 використовували сили США у збройних конфліктах в Афганістані та в Іраку.

Військові експерти кажуть, що з гаубицями М777 ЗСУ матимуть перевагу над росіянами, дальність зброї аналогічного типу яких є меншою.

Станом на 2 травня в Україну прибули понад 70 гаубиць M777 із 90 гармат, які США зобов’язалися надати. Навчання на той момент пройшли більше двох сотень українських артилеристів.

11 травня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські військові знищили на сході гаубицею М777А2 російську САУ «Акація».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото – Валерій Залужний, відео – Юрій Бутусов

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів