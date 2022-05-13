Залужний показав, як українські військові освоюють гаубиці М777

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний опублікував фото із навчань, під час яких українські військові освоюють американські гаубиці М777. Про це повідомляє Львівський портал.

На оприлюднених у Facebook світлинах видно, як військові у присутності інструкторів навчаються працювати з американськими гаубицями М777.

«Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це – високоточна і дуже ефективна зброя», – написав Валерій Залужний.

Зазначимо, М777 – причіпна гаубиця калібру 155 мм. Mає цифрову систему управління вогнем аналогічну системам управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами – 24,7 км. Втім гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur із максимальною дальністю до 40 км.

Цю зброю розробив британський концерн BAE System, втім її використовують чимало країн у світі. Зокрема, гаубиці М777 використовували сили США у збройних конфліктах в Афганістані та в Іраку.

Військові експерти кажуть, що з гаубицями М777 ЗСУ матимуть перевагу над росіянами, дальність зброї аналогічного типу яких є меншою.

Станом на 2 травня в Україну прибули понад 70 гаубиць M777 із 90 гармат, які США зобов’язалися надати. Навчання на той момент пройшли більше двох сотень українських артилеристів.

11 травня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські військові знищили на сході гаубицею М777А2 російську САУ «Акація».

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Фото – Валерій Залужний, відео – Юрій Бутусов