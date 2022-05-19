Російська армія на Харківщині ґвалтувала немовлят і пенсіонерів

Військові рф здійснюють геноцид українського народу з особливою жорстокістю. На Харківщинц зґвалтуванню піддались не лише жінки, а й немовлята від 9 місяців, малолітні хлопчики й дівчатка та старші чоловіки. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Л. Денісової, звірства російських солдатів не мають меж. Кожного дня на телефон лінії психологічної допомоги Уповноваженого надходять повідомлення про сексуальні злочини рашистів, від яких холоне кров. Учора лише за одну годину надійшло 10 повідомлень про сексуальне насильство, з них – 8 повідомлень про зґвалтування дітей.

«Збройні Сили України звільняють міста і села Харківської області і впродовж останнього тижня більшість дзвінків надходить звідти. Від самих жертв та їхніх рідних. Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 – зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років», – повідомила вона.

За даними уповноваженої із прав людини, впродовж останньої доби надійшло 56 дзвінків про зґвалтування українців російськими військовими.

«Трійнята 9 років, дівчата. Зґвалтовані рашистами, мають тяжкі травми статевих органів. Усе це на очах у матері, вона у шоковому стані. Ізюм.

Звернулася мама, на її очах дев’ятимісячну донечку зґвалтували свічкою.

Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, він помер.

Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою.

Зґвалтовані чоловіки 67 та 78 років.

Жах і лють переповнюють. Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу», – переконана Людмила Денісова.

Фіксуючи ці звірства, Україна звернулась до комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну, аби були враховані ці факти геноциду українського народу.

«Я закликаю наших партнерів в усьому світі посилювати санкційний тиск на рф, надавати Україні наступальну зброю, долучатися до розслідувань злочинів рашистів в нашій державі. Ворог має бути зупинений, а усі причетні до звірств в Україні – постати перед судом», – закликає уповноважена із прав людини.

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