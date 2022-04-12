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Дружини російських окупантів закликають ґвалтувати українських жінок, – СБУ

Ольга Денисяка

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Служба Безпеки України оприлюднила телефонну розмову, в якій дружина російського окупанта закликає свого чоловіка ґвалтувати українських жінок. Про це йдеться у Facebook СБУ.

В СБУ заявляють, що це шокуюче перехоплення відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні.

«Ти давай там, українских баб ґвалтуй і мені нічого не говори. Зрозуміло? Головне – предохраняйся там», – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.


Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні зафіксовані сотні випадків зґвалтувань російськими військовими українських жінок, неповнолітніх дівчат, зовсім маленьких дітей та людей похилого віку. Нещодавно стало відомо про випадок, коли російський військовий на прізвище Бичков, воюючи в Україні, зґвалтував немовля. Весь процес він знімав на відео, яке потім розіслав своїм друзям.

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