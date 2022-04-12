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Російський військовий ґвалтував немовля і знімав це на відео, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Російський військовий на прізвище Бичков, воюючи в Україні, зґвалтував немовля. Весь процес він знімав на відео, яке потім розіслав своїм друзям. Про це 12 квітня під час свого звернення до парламенту Литви розповів президент України Володимир Зеленський.

«Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, зокрема неповнолітніх дівчат, зовсім маленьких дітей… І навіть немовляти! Про це просто страшно зараз говорити, але це правда, це було. Встановлена навіть ця особа – російський вояка Бичков із Пскова. Десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовляти!

Ось такий російський військовий. «Захисник» дітей. Ось така «спецоперація», яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за «русский мир». Ось із таким тепер буде асоціюватися російська армія, російські десантники. З Пскова», – сказав президент України.

Він припустив, що російські пропагандисти вже почали або найближчим часом почнуть виправдовувати це звірство або заявляти, що це – фейк.

Проте Володимир Зеленський додав, що за цей та подібні злочини, скоєні армією рф в Україні, відповідальні російські пропагандисти, батьки, які виховують таких майбутніх військових, та ті європейці, які досі не вимикають росЗМІ.

«І мені цікаво: а як зараз міністр оборони рф та інші автори цієї «спецоперації» оцінюють ось такі її результати? Після ось такого «подвигу» російського солдата Бичкова? Може, російський міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей та онуків до себе додому? Чи не захоче цього шановний пан міністр? Впевнений, побоїться», – підкреслив Володимир Зеленський.

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