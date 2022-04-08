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Дівчинка, яку зґвалтували росіяни, завагітніла

Анастасія Диняк

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У Бучі на Київщині російські окупанти зґвалтували неповнолітню дівчинку. Зараз вона вагітна. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

На Київщині окупанти ґвалтували жінок та дітей. У Бучі п’ятеро росіян зґвалтували 14-річну дитину. Дівчинка наразі вагітна.

Також у Бучі на очах матері ґвалтували 11-річного сина. Мати хлопчика прив’язали до стільця та змусили дивитися.

Крім того, в Ірпіні 20-річну дівчину ґвалтували троє росіян одночасно.

Зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року. Денісова закликала Комісію ООН розслідувати злочини Росії проти українського народи на території України.

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