Російські військові не лише вбивають, а й ґвалтують жінок

Російські військові, що вторглися в Україну не лише вбивають мирне населення, а й здійснюють статеві злочини. Перша підозра висунута військовослужбовцю рф за групове зґвалтування жінки на Київщині. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у своєму Facebook.

За словами генпрокурора, військові нелюди вдерлися у приватний будинок на Київщині, вбили господаря та зґвалтували його дружину на очах дитини.

«Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину. Це сталося в одному із сіл Броварського району. Нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п’яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого господаря будинку, при цьому погрожував їй зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою», – повідомила про звірства Ірина Венедіктова.

Також відомо, що особу військового злочинця з росії було встановлего та оголошено в розшук.

«Знайдемо кожного негідника і змусимо відповідати по всій суворості закону», – наголосила Ірина Венедіктова.

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