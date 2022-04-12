В підвалі будинку на Київщині окупанти ґвалтували дівчат

У підвалі одного з будинків у Бучі російські окупанти систематично ґвалтували 25 українок. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у коментарі BBC.

За її словами, росіяни обіцяли ґвалтувати дівчат стільки разів, щоб вони більше ніколи не захотіли залишатися з чоловіками. Серед жертв були діти.

«Близько 25 українок віком від 14 до 24 років були систематично ґвалтовані у підвалі одного з будинків у Бучі. Дев’ять з них наразі вагітні», – розповіла Денісова.

Крім того, окупанти зґвалтували 16-річну дівчинку на очах її 25-річної сестри.

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