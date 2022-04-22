В Ірпені окупанти на очах у дівчини били та ґвалтували її маму та сестру: двоє померли

В Ірпені троє російських окупантів на очах у 17-річної дівчини жорстоко били та ґвалтували її маму та молодшу 15-річну сестру. Обидві померли. Про це у Facebook повідомила уповноважено з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова.

За словами омбудсменrи, на спеціальну телефонну лінію для надання конфіденційної психологічної допомоги звернулися дівчина 17 років та її бабуся, які надали дозвіл про публікацію її історії.

«В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років. З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві», – повідомила Денісова.

Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі. Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, «бо я потвора». Сказали «живи та передай іншим». З нею працюють психологи.

Людмила Денісова додала, що з 1 квітня від початку роботи спеціальної телефонної лінії Уповноваженого для надання психологічної допомоги, яка утворена за підтримки ЮНІСЕФ, звернулося вже понад 400 осіб. Більшість звернень – у зв’язку зі статевими злочинами, вчиненими військовими рф. Їх кількість зростає кожного дня. На лінії працюють п’ять психологів, до яких вже долучаються психіатри. Якщо ви або ваші рідні потребують допомоги психолога, звертайтеся за телефоном +380 (66) 037 97 08 (у месенджери чи телефоном). Допомога є конфіденційною.

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