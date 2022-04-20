Керівника Держгеокадастру Львівщини підозрюють у роздачі землі на 113 млн грн

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, який незаконно роздавав комунальної землі більше ніж на 113 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ДБР.

Працівники ДБР встановили, що керівник обласного Держгеокадастру дозволив незаконно відчужити землю комунальної власності площею 26,7 га на території Зимноводівської сільської ради та роздати її приватним особам. Вартість землі оцінюється у 113 млн грн.

Крім того, встановлено факт підписання посадовцем наказів про затвердження проектів землеустрою щодо відведення та передачі земельних ділянок. Це призвело до заподіяння збитків громаді у розмірі понад 480 тис. грн.

Наразі перевіряють інформація щодо вчинення аналогічних злочинів та отримання хабарів від замовників, яким надавався незаконний дозвіл на оформлення ділянок.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 та 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень), ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість).

Зазначимо, що начальником Головного управління Держгеокадастру у Львівській області є Андрій Кавецький. Його призначили на цю посаду в 2015 році. У 2017 році його звільнили, але у 2020 році він через суд поновився на посаді.

Львівський портал повідомляв, що влітку 2021 року депутати Львівської облради вимагали звільнити з посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького. Його звинувачували у зловживанні з передачею земель територіальним громадам під час реформи децентралізації.

Додамо, що у 2019 році керівництво Держгеокадастру Львівщини підозрювали у відчуженні понад 26 га землі. Тоді начальником Головного управління держгеокадастру у Львівській області був Андрій Кавецький, першим заступником начальника – Ростислав Тхір, начальником Управління з контролю – Зоя Самойлова. Усі троє були відсторонені від роботи.

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