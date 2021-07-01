Львівська облрада вимагає звільнення керівника обласного Держгеокадастру

Депутати Львівської облради вимагають звільнити з посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького. Його звинувачують у зловживанні з передачею земель територіальним громадам під час реформи децентралізації. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Відповідну ініціативу 1 липня підтримала постійна комісія з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій.

«На основі заслуховування звіту про стан передачі земель із державної власності у комунальну власність територіальних громад комісія ухвалила рішення звернутися до Львівської обласної ради із подальшим зверненням до Прем’єр-міністра України про звільнення із займаної посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького», – розповів голова комісії Юрій Раделицький.

Як пояснив Юрій Раделицький, він упродовж пів року офіційно запрошував Андрія Кавецького взяти участь у засіданні комісії для спільного розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Держгеокадастру, однак жодного разу посадовець не відгукнувся.

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«Своїми діями Держгеокадастр Львівської області ставить під сумнів реформу децентралізації, адже спостерігається зловживання посадовців у частині прозорості передачі земель територіальним громадам, затягування даного процесу», – наголосив Юрій Раделицький.

Андрій Кавецький народився 1983 року на Рівненщині. Навчався у Львівському державному аграрному університеті за спеціальністю «Землевпорядкування і кадастр» (2006), кваліфікація – «Інженер з землевпорядкування та кадастру» та за спеціальністю «Економіка і підприємство» (2007), кваліфікація – «Фінанси». Працювати розпочав 2006 року у Львові з посади Інженера-землевпорядника.

Його призначили на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру у Львівській області в 2015 році. У 2017 році його звільнили, але у 2020 році він через суд поновився на посаді.

Додамо, що у 2019 році керівництво Держгеокадастру Львівщини підозрювали у відчуженні понад 26 га землі. Станом на грудень 2019 року начальником Головного управління держгеокадастру у Львівській області був Андрій Кавецький, першим заступником начальника – Ростислав Тхір, начальником Управління з контролю – Зоя Самойлова. Усі троє були відсторонені від роботи.

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