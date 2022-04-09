Після Чорнобиля російським окупантам залишилось жити максимум рік, – міністр енергетики

Всі російські військові, що окупували територію Чорнобильської АЕС, отримали великі дози опромінення, їхня військова техніка також заражена. Про це повідомляє Урядовий портал із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

«Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч ґрунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше не життя, а повільного помирання від хвороб», – сказав він.

Герман Галущенко розповів, що радіацією заражені не лише самі окупанти, а й вся їхня техніка.

«Заражений не лише весь особовий склад окупантів і «трофеї», а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, – близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим», – наголосив міністр.

Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою окупантів, які були в ЧАЕС.

«Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх – радіацією з ЧАЕС», – підкреслив Галущенко.

Додамо, що, відходячи з території Чорнобиля, російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення і при цьому виносили все: від посуду до запчастин і приладів. Також знищили архів ЧАЕС й сучасну аналітичну лабораторію за 6 млн євро.

Як писав Львівський портал, російські війська окупували Чорнобильську АЕС у перший же день свого вторгнення в Україну – 24 лютого. Вони захопили в заручники працівників станції і тримали їх у нелюдських умовах.

Україна вимагала ввести спеціальну місію ООН у зону відчуження, бо російські військові перетворили територію довкола ЧАЕС у справжній склад боєприпасів. Це могло призвести до пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призвело б до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи.

Відомо, що окупанти, які рили окопи у так званому рудому лісі, у найзабрудненішому в усій Зоні відчуження, отримали значні дози опромінення. Після цього їх із першими ознаками променевої хвороби доправили в білорусь. Згодом через це серед військових рф почалась паніка.

Територію ЧАЕС та місто Славутич, де мешкають атомники, росіяни покинули 1 квітня. Наступного дня над атомною станцією знову замайорів прапор України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.