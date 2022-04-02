На ЧАЕС знову замайорів прапор України

Незабаром після звільнення від російських окупантів на Чорнобильській атомній станції підняли синьо-жовтий прапор. Про це йдеться у Telegram-каналі Енергоатому.

Прапор України урочисто над ЧАЕС підняли у суботу, 2 квітня, об 11:00 год., а опісля заспівали державний гімн.

«Весь колектив ЧАЕС, який героїчно працював у важких умовах окупації з 24 лютого та забезпечував ядерну та радіаційну безпеку на станції та прилеглих об’єктах, зібрався на церемонії. Нехай майорітиме український прапор та не торкнеться його більше рука окупанта», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська окупували Чорнобильську АЕС у перший же день свого вторгнення в Україну – 24 лютого. Вони захопили в заручники працівників станції і тримали їх у нелюдських умовах.

Україна вимагала ввести спеціальну місію ООН у зону відчуження, бо російські військові перетворили територію довкола ЧАЕС у справжній склад боєприпасів. Це могло призвести до пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призвело б до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи.

Територію ЧАЕС та місто Славутич, де мешкають атомники, росіяни покинули 1 квітня, але забрали зі собою полонених нацгвардійців.

Також відомо, що окупанти, які рили окопи у так званому рудому лісі, у найзабрудненішому в усій Зоні відчуження, отримали значні дози опромінення. Після цього їх із першими ознаками променевої хвороби доправили в білорусь.

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