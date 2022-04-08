Росіяни знищили архів на Чорнобильській АЕС

Російські окупаційні війська знищили багаторічний архів, який на Чорнобильській АЕС збирали українці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

«Це все, що лишилось від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиріччями, якась *урва просто викинула в смітник», – написав він і опублікував фото, на якому видно, що у смітнику лежать залишки документів.

Водночас у Держагентстві України з управління зоною відчуження кажуть, що практично кожне офісне приміщення у будівлях у зоні ЧАЕС мають суттєві пошкодження, розбиті та повністю розкрадені. Окупанти крали як майно держпідприємств, так і особисті речі працівників на їхніх робочих місцях.

Росіяни розграбували та знищили у Чорнобилі сучасну аналітичну лабораторію вартістю 6 млн євро. Вона була унікальним комплексом із потужними аналітичними можливостями й могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, а також на стадії досліджень та розробки технологій.

«Радіаційний фон. Поки загальні висновки робити рано, маємо запустити систему АСКРО (якщо це буде можливо, об’їзду датчиків поки не було), щоб спиратися на факти, але ж точкові виміри показали суттєві рівні для місцевості, у якій їх проводили», – зауважують у Держагентстві України з управління зоною відчуження.

Наразі відвідувати та перебувати у Чорнобильській зоні вкрай небезпечно у зв’язку із наслідками перебування російських збройних формувань. Фахівці кажуть, що існують великі радіаційні ризики, вибухові загрози та логістичні перешкоди.

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