Серед військових рф шириться паніка через опромінених у Чорнобилі вояків, – Генштаб

У збройних силах рф шириться паніка через військових, які зазнали значного опромінення у зоні Чорнобильської АЕС. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

«Серед військовослужбовців збройних сил російської федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. Населенню білоруського смт Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони», – вказано у повідомленні.

Тим часом на Сіверському напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують переміщуватись від державного кордону Україні вглиб території республіки білорусь. Значна частина військової техніки пошкоджена та буксирується.

Триває й так звана «евакуація» цивільного автотранспорту, який росіяни вкрали в Гостомелі, Ірпені, Бучі та Іванкові на Київщині. Крім того, мародери окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам в рф награбоване майно з території білорусі службою експресдоставки СДЕК.

Станом на 18:00 год. суботи, 2 квітня, на Слобожанщині окупанти заблокували виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї.

На Донецькому напрямку тривають спроби противника заволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, несуть втрати.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Серед місцевого населення невизнаного придністров’я поширюються чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої «ПМР» до участі у війні проти України.

На Приморському напрямку окупаційними військами продовжуються фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах.

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