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Військові, які рили окопи на ЧАЕС, заслуговують на премію Дарвіна, – Верещук

Андрій Котенський

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Російські військові, які рили окопи у зоні відчуження ЧАЕС, аслуговують на премію Дарвіна, бо всі вони вкоротили собі віку радіаційним опроміненням. Про це повідомила віце-прем’єр-міністер Ірина Верещук.

Вона нагадала, що «премія Дарвіна» – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули. Усі номінанти мають забезпечити свою безглузду смерть самостійно та в оригінальний спосіб.

«Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи у лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на цьогорічну премію Дарвіна. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові», – повідомила Ірина Верещук.

Раніше повідомлялось, що підтвердилася інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які росіяни будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

Окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак променевої хвороби. Більшість із них сьогодні вийшли до Білорусі.

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