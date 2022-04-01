Російські окупанти повністю звільнили Чорнобильську АЕС

Ворог покинув територію ЧАЕС, але забрав з собою полонених нацгвардійців. Про це повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

За словами персоналу Чорнобильської атомної електростанції, наразі на майданчику АЕС немає сторонніх осіб. Крім того, російські окупанти покинули й місто Славутич.

Тікаючи з території, росіяни забрали з собою нацгвардійців, яких тримали у полоні з першого дня війни.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.