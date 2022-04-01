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Російські окупанти повністю звільнили Чорнобильську АЕС

Анастасія Диняк

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Ворог покинув територію ЧАЕС, але забрав з собою полонених нацгвардійців. Про це повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

За словами персоналу Чорнобильської атомної електростанції, наразі на майданчику АЕС немає сторонніх осіб. Крім того, російські окупанти покинули й місто Славутич.

Тікаючи з території, росіяни забрали з собою нацгвардійців, яких тримали у полоні з першого дня війни.

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