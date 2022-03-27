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Росіяни продовжують стягувати боєприпаси до ЧАЕС, що загрожує радіаційній безпеці всієї Європи

Наталя Дуляба

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Російські окупаційні війська продовжують мілітаризувати зону відчуження Чорнобильської АЕС, що серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд перед четвертим енергоблоку станції. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому на сторінці у Facebook.

«Пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році, неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. Окупаційні війська РФ ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції», – вказано у повідомленні.

У Генштабі додають, що рф розгорнула базу тилового забезпечення в Наровлянському районі Гомельської області республіки білорусь. Саме звідти підрозділи Східного воєнного округу збройних сил рф щодня транспортують десятки тонн реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії і мінометних боєприпасів.

Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. В подальшому боєприпаси окупанти зберігають в сусідньому до Прип’яті місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС.

В місті Чорнобиль росіяни розгорнули тимчасовий пункт управління угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

Нагадаємо, у зоні ЧАЕС тривають масштабні пожежі лісів, які Україна не може загасити через встановлений на території контроль рф. Внаслідок пожеж в атмосферу потрапляють радіонукліди, які переносить вітер на значні відстані. Підвищення рівня радіації загрожує Україні, Білорусі та країнам Європи.

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