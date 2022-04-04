Євросоюз звинуватив російську владу у звірствах у Бучі та в інших містах

Європейський Союз звинуватив російську владу у скоєнні звірств на вже звільнених територіях у Київській області, які раніше перебували під контролем окупаційних військ рф. Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, зробленій 4 квітня від імені всього Євросоюзу, пише Європейська правда.

У заяві сказано, що ЄС найрішучішим чином засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами в низці окупованих українських міст, які зараз звільнені.

«Переконливі зображення великої кількості загиблих і жертв серед мирного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни, яку росія веде проти України та її народу. Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі. Російська влада відповідає за ці злочини, скоєні під час фактичного контролю над цим районом. Вони підпадають під дію міжнародного права окупації», – сказано у заяві.

ЄС переконаний, що винуватці цих військових злочинів та інших серйозних порушень, а також відповідальні урядовці та військові керівники будуть притягнуті до відповідальності.

Європейський Союз підтримує всі заходи для забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні з боку Збройних сил РФ, додається у заяві.

«Зокрема, ми повністю підтримуємо розпочате прокурором МКС розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також роботу Комісії з розслідування УВКПЛ. ЄС надає допомогу Генеральному прокурору України та громадянському суспільству у зборі та збереженні доказів військових злочинів», – заявив Боррель.

Зазначимо, 4 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за створення міжнародної комісії для розслідування подій у Бучі і інших районах Київщини, які він називає геноцидом.

Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії і введення обмежень на імпорт російської нафти і вугілля.

Як повідомляв Львівський портал, після того, як на початку квітня ЗСУ звільнили Київщину, стали відомі звірства, які чинили російські військові з мирними жителями. У передмісті столиці, Бучі, Ірпені, Гостомелі, окупанти масово займались мародерством, розстрілювали чоловіків, зв’язуючи їм руки, катували і вбивали жінок, дітей та літніх людей. Жінок ґвалтували, після чого деякі їхні тіла намагалися спалити.

Відомо також про випадки, коли росіяни ґвалтували і вбивали жінок на очах їхніх дітей, а потім ще плюндрували їхні мертві тіла.

Тіла мирних жителів днями, а іноді й тижнями лежали просто на вулицях. Частину загиблих доводилось хоронити у дворах та братських могилах. Попередньо відомо, що в Бучі в одній з братських могил захоронили близько 280 людей, ще одну виявили на території церкви. Там поховали орієнтовно 67 тіл.

Наразі з Київської області вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців. Жертв мають оглянути судмедексперти для документування злочинів військових рф.

Щоб зафіксувати імена всіх російських окупантів, причетних до військових злочинів, в Україні створять Книгу катів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.