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Судмедекспертам доправили вже 410 тіл замордованих жителів Київщини

Андрій Котенський

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З території Київської області, яку звільнили від російських окупантів, вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців. Жертв мають оглянути судмедексперти для документування злочинів військових рф. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

За словами Венедіктової, на звільнених територіях Київщини – надважливі докази жорстоких воєнних злочинів рф. Це пекло, яке треба задокументувати, щоб притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах російських нелюдів.

«Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі. Попереду цих команд завжди ДСНС – вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили «розтяжки» навіть на трупах місцевих», – повідомила Ірина Венедіктова.

Вона також заявила, що наразі на експертизу вже скеровано 410 тіл замордованих українців.

«У бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями. Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів… Там досі небезпечно, велика частина території умисно замінована ворогом. Правоохоронці працюють», – додала генпрокурорка.

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