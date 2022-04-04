Оприлюднені супутникові фото братської могили в Бучі

Опубліковані знімки братської могили в Бучі. Яму для захоронення було вирито на території церкви Андрія Первозванного. Про це свідчать супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies, пише Українська правда.

Як зазначається, супутникові знімки показують траншею довжиною 13,7 м.

Maxar Technologies заявила, що перші ознаки розкопок братської могили було помічено 10 березня.

Раніше у Бучі на території церкви у братській могилі поховали 67 людей, декого з них не вдалося опізнати.

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті у братських могилах поховано 280 людей.

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