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Прем’єр Польщі назвав країну-«гальмо» санкцій ЄС проти рф

Наталя Дуляба

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Німеччина є головною перешкодою на шляху до введення більш жорстких санкцій проти росії, заявив 4 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Про це пише Європейська правда з посиланням на TVN 24.

Матеуш Моравецький озвучив свою заяву після того, як прем’єр-міністр Віктор Орбан переміг на національних виборах 3 квітня попри критику через недостатньо жорстку позицію щодо російської агресії в Україні.

«Це четверта перемога поспіль, найвища перемога із конституційною більшістю. Демократичні вибори треба поважати. В Європі ситуація дуже проста, це видно на Європейській раді. Будь-хто, хто читає стенограми, чудово знає, що Німеччина є головним гальмом санкцій», – сказав Моравецький.

Глава польського уряду також виступив за створення міжнародної комісії для розслідування подій у Бучі і інших районах Київщини, які він називає геноцидом.

Як повідомляв Львівський портал, 6 квітня посли ЄС обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких – можливе ембарго на російські енергоносії.

Україна тривалий час працює на міжнародній арені і закликає Євросоюз у наступному пакеті санкцій проти рф ввести ембарго на російські нафту і газ. Однак ці санкції наразі не ухвалюють, як каже глава українського МЗС Дмитро Кулеба, через «неконструктивну позицію окремих держав».

Після звільнення Київщини від окупантів і оприлюднення тих воєнних злочинів і звірств, які коїли військові рф, Дмитро Кулеба заявив, що вимагає руйнівних санкцій G7: ембарго на нафту, газ та вугілля, закрити порти для всіх російських суден і товарів, відключити всі російські банки від SWIFT.

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