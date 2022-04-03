Україна створить Книгу катів

Президент України повідомив, що в Україні створять книгу катів, куди вноситимуть усіх російських окупантів, причетних до військових злочинів в Україні. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

До розслідування злочинів російських окупантів, яких вписуватимуть у Книгу катів буде залучена міжнародна спільнота.

«Я ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм допоможе Україні та світу притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розв’язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей», – повідомив Володимир Зеленський.

Аби цей механізм запрацював негайно залучать зусилля Міністерства закордонних справ, Офіс генерального прокурора, Національну поліцію, Служба безпеки, розвідку та інші структури.

«Закликаю всіх наших громадян та друзів України у світі, які можуть долучитися до цієї роботи й допомогти встановленню справедливості, зробити це. Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі.

Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний», – наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський зауважив, що під російською окупацією залишається ще багато територій України то ж після звільнення можуть бути відомі нові звірства російських військових.

«Хочу, щоб ви це усвідомлювали. Ми вигнали ворога з території декількох областей. Але під контролем російських військ ще залишаються окуповані райони інших областей. І після вигнання окупантів звідти можуть відкритися ще страшніші речі. Ще більше смертей і знущань. Бо така природа російських військових, які прийшли на нашу землю. Це виродки, які не вміють інакше. І такі в них були накази», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, усі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави. Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді Безпеки ООН у вівторок.

«Обов’язково буде й новий санкційний пакет проти Росії. Але впевнений, що цього замало. Потрібні ще висновки. Не тільки про Росію, а й про політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю», – додав він.

На фото рука жінки у братській могилі у Бучі…

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