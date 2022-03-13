Евакуаційний потяг «Краматорськ-Львів» потрапив під обстріли: загинула провідниця

Вночі 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Одна з провідниць потяга загинула, ще одна отримала поранення. Про це йдеться у Facebook «Укрзалізниці».

Потяг прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.

Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потяга загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні міста Слов’янськ, де наразі їй надається допомога.

Водночас голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що окупанти здійснили авіаналіт на евакуаційний потяг «Краматорськ-Львів»

«Це жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав “дорогу життя” для вже понад 2 млн врятованих. Укрзалізниця зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі міста Лиман», – йдеться в повідомленні.

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