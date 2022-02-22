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Де у Львові 23 лютого не буде світла: адреси

Ірина Марчук

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У середу, 23 лютого, через планові ремонтні роботи без світла залишаться пів сотні вулиць Львова. Про це йдеться на сторінці гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Електрики не буде орієнтовно з 10:00 до 16:00 год. Так, без світла у Львові залишаться мешканці цих вулиць:

  • Дібровна – 10, 4-А, 4-Б, 6, 8;
  • Леся Курбаса – 10, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
  • Ю. Мушака – 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 59-Є, 59-А, 59-Б, 59-В, 59-Г, 59-Д, 59-Е;
  • пр. Свободи – 21, 25, 29, 31, 33, 33/1-Б, 35, 37, 37/18, 39, 41, 43, 43/18, 47, 49;
  • І. Тиктора – 10, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 8;
  • І. Франка – 121;
  • І. Рєпіна – 11, 12, 12-А, 13, 14, 3, 5, 5-А, 6, 7, 8, 8-А, 9;
  • І. Величковського – 1, 3, 70;
  • Вулецька – 14;
  • Гнатюка – 12, 8;
  • Городоцька – 174, 174 – 6, 227, 231-А;
  • Клепарівська – 25-А;
  • Кондукторська – 26;
  • Кузневича – 14;
  • Любінська – 44;
  • І. Михальчука – 1, 4, 5, 5/10, 7;
  • С. Наливайка – 11, 3, 5;
  • Народна – 20;
  • Наукова – 7;
  • Наукова-Підстригача;
  • Наукова-Стрийська;
  • Порохова – 20-Д;
  • Промислова – 16, 18, 20, 21, 28, 31, 33, 4, 6, 9;
  • Проста – 24;
  • Пстрака – 4;
  • Рівна – 15;
  • Ринок – 9;
  • Свободи-Дорошенка;
  • Сулими-Кондукторська – 15-29, 29;
  • Суха – 10, 11, 11-А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-А, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 8, 9;
  • Фурманська – 1, 1-А, 10, 10/1, 12, 14, 1-А/1, 3, 3/18, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Хуторівка-Стрийська;
  • Т. Шевченка – Величковського;
  • M. Яцкова – 25;
  • Боднарська – 12, 6, 8;
  • Ф. Скорини – 10, 12, 14, 16, 18, 20, 6, 8;
  • Стрийська – 4, 47, 53, 54;
  • Я. Ярославенка – 10, 11, 11-А, 11-Б, 12, 14-А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8;
  • Івана Багряного – 32, 34, 34-А, 36, 36-Ф, 38, 39, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 59-А, 61, 63, 65, 7-А;
  • Ю. Медведецького – 10, 11, 12-А, 15, 15-А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Окружна – 11, 11-А, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 8, 9;
  • М. Паращука – 4;
  • Спокійна – 2, 4, 4-А, 6;
  • І. Сулими – 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 39, 4, 41, 9;
  • О. Терлецького – 53, 55, 57;
  • В. Єрошенка – 19;
  • Волинська – 21, 23, 27, 29, 3, 31;
  • Дивізійна – 1, 11, 11-А, 13, 15, 18, 18-А, 2, 22, 22-А, 22-Б, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 3-А, 40, 41, 42, 49, 5, 7-А, 9;
  • 6-й Заозерний пров. – 9-А;
  • Золота – 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 22-А, 24, 25, 26, 28, 6, 6-10;
  • Купчинського – 28, 29, 31, 32;
  • М. Сосенка – 28, 7;
  • Урочище «Голоско» – 26, 62-Д;
  • Холмська – 1, 10, 12, 12а, 14-А, 16, 17, 17-А, 18, 19, 1-А, 20, 20-А, 21, 22-А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 31-А, 32, 33, 34, 4, 5, 7, 8, 8-А;
  • П. Чубинського – 21, 21-А.

Також у Винниках будуть знеструмлені будинки на вул. Крушельницької, 16-А та на вул. Левицького, 1-А.

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