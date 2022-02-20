СБУ посилила контррозвідку

Через загострення ситуації на Донбасі і загрози російського вторгнення Служба Безпеки України посилила контррозвідувальний напрям. Про це йдеться в заяві СБУ.

У суботу, 19 лютого, під час робочої поїздки у Донецьку області, Іван Баканов заявив, що СБУ готова вчасно реагувати на усі можливі сценарії дестабілізації в Україні.

«Ми звертаємо особливу увагу на безпеку об’єктів критичної інфраструктури, посилили. У всіх регіонах України СБУ проводить відповідні навчання. З акцентом якраз на захист державного кордону та стратегічних об’єктів, протидії можливим терактам і диверсіям тощо», – наголосив Іван Баканов.

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За його словами, наразі, Росія застосовує безліч інструментів тиску на України. Однак, Голова СБУ закликав українців бути спокійними, а також брати інформацію лише із перевірених та офіційних джерел.

«Дезінформація – важливий елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення і відповідальність – ось що потрібно сьогодні. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну», – підкреслим Голова СБУ.

Іван Баканов разом із секретарем РНБО Олексієм Даніловим відвідали Донецьку область. Вони ознайомились із безпековою ситуацією в районі та відвідали оборонні позиції українських військових.

До слова, завдяки роботі СБУ у 2021 році, вдалось затримати 14 бойовиків незаконних воєнізованих формувань та 11 агентів самопроголошених «ЛНР» та «ДНР», а також запобігти 4 терористичним актам на сході України.

Нещодавно, в СБУ заявили, що Росія веде гібридну війну через нагнітання паніки та поширення фейків. У відомстві наголосили, що нинішнє інформаційне нагнітання створене, щоб посіяти тривогу в українському суспільстві.

Як повідомляв Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. За даними американської розвідки, РФ планує це зробити вже найближчим часом, керуючись двома сценаріями вторгнення.

Упродовж останніх днів збільшилась кількість обстрілів з боку окупантів на Донбасі. У суботу, 19 лютого, російські військові 122 рази розстрілювали українські позиції. Із них – 108 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Крім того, станом на 11 годину ранку, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як писав Львівський портал, 17 лютого, російські окупаційні війська активізувались. Того дня вони 50 разів порушували «тишу» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждало двоє військовослужбовців та п’ятеро цивільних людей.

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Фото: СБУ