Бойовики не припиняють обстріли на Донбасі: 33 рази від початку доби

Станом на 11 годину ранку, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню, 22 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Загострення на Донбасі триває від початку доби 17 лютого. Так, станом на 11:00 18 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли Болотене, Новогнатівку та Старий Айдар з артилерії калібру 122 мм.

Чотири рази окупанти обстріляли Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів.

З автоматичних станкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли Чермалик, Піщане – з мінометів калібру 120 мм, Південне – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів, Шуми, Водяне, Опитне, Гнутове, Невельське – з мінометів калібру 82 мм.

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Двічі окупанти обстріляли Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм, 10 разів з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – Луганське; Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойової машини піхоти (БМП-2), станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів.

Чотири рази ворог обстріляв Нью-Йорк – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.

Зі станкових протитанкових гранатометів окупаційні війська обстріляли Нижньотепле та Миронівський, Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів, двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм.

Втрат станом на 11:00 18 лютого серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Додамо, що станом на 9:00 18 лютого з боку російсько-окупаційних військ були зафіксовані 20 порушень режиму припинення вогню, 15 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Вогонь окупанти ведуть з населених пунктів та розміщують артилерійські системи поблизу житлових будинків.

Також протягом доби 17 лютого у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 60 разів відкривали вогонь.

Як писав Львівський портал, впродовж дня 17 лютого станом на 22:00 російські окупаційні війська активізувалися та 50 разів порушували «тишу» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждало двоє військовослужбовців та п’ятеро цивільних людей.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що через можливе загострення в деяких населених пунктах на окупованих територіях бойовики планують евакуацію місцевого населення.

Українські військові зазначають, що бойовики проводять пропаганду, щоби звинуватити в обстрілах цивільного населення Збройні сили України, приховуючи цим власні дії.

Зокрема, російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. Один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії. Їх доправили до лікарні.

За півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстріл пошкодив будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи. Також обстріл пошкодив житловий будинок у Врубівці.