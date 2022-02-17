Доба на Донбасі: окупанти 50 разів відкривали вогонь

Протягом четверга, 17 лютого, російські окупаційні війська активізувалися та 50 разів порушували «тишу» на Донбасі. Внаслідок обстрілів постраждало двоє військовослужбовців та п’ятеро цивільних людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, станом на 22:00 російські окупаційні війська 50 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції об’єднаних сил, з яких 39 – з використанням забороненої Мінськими угодами зброї. Поранено українського військового та двоє цивільних, ще один військовий дістав бойове травмування, троє мирних жителів зазнали контузій.

Також за інформацією Української правди, пізно увечері 17 лютого бойовики відновили обстріли по Станиці Луганській. У житловий будинок потрапив боєприпас важкої зброї. Почалась пожежа, горить будинок. Зазначається, що поранених та загиблих немає.

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Додамо, що Головнокомандувач Збройних Сил генерал-лейтенант Валерій Залужний наголошує, що будь-яка шкода, завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях є провокацією.

«За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням.

Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Наші дії мають винятково оборонний характер.

Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація.

Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією», – йдеться в офіційній заяві Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

З початку доби 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Водяне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів;

Трудівське – з мінометів калібру 82 мм;

Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Новоселівку Другу – з протитанкових ракетних комплексів;

Луганське та Старий Айдар – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;

Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів;

Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів;

Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм;

Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів;

Піски – з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів;

Гольмівський та Майорськ – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Хрящівку та Сизе – з артилерії калібру 122 мм;

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне, Гранітне та Старий Айдар – з мінометів калібру 120 мм;

Широкине – з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

У штабі ООС вказують, що українські військові відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

Українські військові зазначають, що бойовики проводять пропаганду, щоби звинуватити в обстрілах цивільного населення Збройні сили України, приховуючи цим власні дії.

Як писав Львівський портал, лише за пів дня, станом на 14:00 четверга, 17 лютого, бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Російські найманці посилено стріляють від ранку.

Нагадаємо, що 17 лютого близько 09:00 російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. У результаті пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури.

Один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії. Їх доправили до лікарні.

Обстріл тривав близько 40 хвилин. Встановлено також, що вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм.

За півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстріл пошкодив будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи. Внаслідок попадання снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстріл пошкодив житловий будинок у Врубівці.