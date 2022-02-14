Росія веде гібридну війну, нагнітаючи паніку в Україні, – СБУ

Служба безпеки України назвала нагнітання паніки та поширення фейків черговою потужною хвилею гібридної війни. Водночас силовики запевняють, що працюють у посиленому режимі у всіх регіонах України. Про це йдеться в заяві СБУ.

«Вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни», – йдеться в повідомленні.





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Служба безпеки зазначає, що постійно аналізує різні сценарії розвитку подій і має чіткий план дій на кожен із них. Водночас у відомстві наголошують, що нинішнє інформаційне нагнітання створене, щоб посіяти тривогу в українському суспільстві.

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СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ та в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора. Силовики активно їм протидіють. Мова йде про рішення РНБО, кількість нейтралізованих кібератак, ліквідацію численних ботоферм, викриття агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущення диверсій і терактів.

Співробітники СБУ наголошують, що працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі та готові захищати Україну. Сиовики закликаю українців забрігати спокій, відрізняти правду від фейків та не піддаватись на провокації.

«Зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність», – наголошують в СБУ.

Як повідомляв Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. За даними американської розвідки, РФ планує це зробити вже найближчим часом, керуючись двома сценаріями вторгнення.

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