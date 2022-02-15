Найсильніший у світі педіатр протягнув зубами карету «швидкої» у Львові

В центрі Львова лікар-педіатр, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса Олег Скавиш протягнув зубами карету швидкої допомоги, аби привернути увагу громадськості до спалаху поліомієліту в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У вівторок, 15 лютого, у сквері «На Валах», що в центральній частині Львова, організували промоакцію із закликом до вакцинації дітей від поліомієліту.

Під час заходу рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, благодійник, лікар-педіатр, ендокринолог Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медцентру Олег Скавиш (Тягнизуб) протягнув зубами карету «швидкої», у якій було близько десятка дітей.

Цією активністю відомий силач хоче привернути увагу до спалаху поліомієліту в Україні та закликати батьків не відмовлятися від щеплення проти цієї недуги.

«Я насправді дуже поважаю такі заходи, вони важливі. Дякую, що прийшли. Вакцинуйтеся і будьте здорові, всім добра!», – сказав Олег Скавиш.

Зазначимо, рівень вакцинації дітей від поліомієліту в Україні торік сягнув лише 80%. Цього показника є недостатньо для колективного імунітету, який формується при імунізації понад 95%.

Львівська область увійшла у трійку регіонів, де у 2021 році був найнижчий рівень вакцинації від поліомієліту. Щеплення тут отримали менше 65% дітей.

Більше того, у жовтні 2021 року на Рівненщині підтвердили перший випадок поліомієліту. Там вірус підхопила півторарічна дівчинка, її паралізувало. Відомо, що батьки відмовилися робити дитині щеплення з релігійних переконань. Під час епідрозслідування з’ясувалось, що контактними були ще 19 дітей.

Вже в січні 2022-го стало відомо про друге зараження на Закарпатті – поліо виявили у 2-річного хлопчика. Відтак медики говорять про спалах цієї хвороби в Україні.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні стартувала вакцинальна кампанія серед дітей віком від 6 місяців до 6 років. Від поліомієліту вакцинують усіх малюків, яким не зробили щеплення за Національним календарем. На Львівщині щеплення від поліо вчасно не зробили майже 20 тисяч дітей.

За перший тиждень вакцинальної кампанії в області щепили лише 2% малечі. Аби мотивувати батьків щепити дітей, на Львівщині пропонують безкоштовні обстеження.

Що необхідно знати про поліомієліт?

Вірус поліомієліту може паралізувати, уражає центральну нервову систему з виникненням парезів і паралічів. Дитина невакцинована проти поліомієліту в повній мірі знаходиться в зоні підвищеного ризику та становить небезпеку для інших дітей. Частіше хворіють діти від 6 місяців до 5 років.

Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту або вірусоносії. Передача збудника поліомієліту відбувається від людини до людини. Основний механізм передачі вірусу – фекально-оральний, який відбувається через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу, переноситься мухами. Інфікування може відбуватись повітряно-крапельним шляхом через виділення з верхніх дихальних шляхів.

Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого відбувається в перші два тижні захворювання, але може продовжуватися впродовж 4-6 тижнів від початку хвороби.

Ознаки поліомієліту:

гострий початок з підвищенням температури тіла

головний біль, біль у горлі;

нежить;

блювота, проноси;

раптове порушення ходи, м’язова слабість, біль у кінцівках;

порушення чутливості шкіри;

розвиток гострих млявих паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів.

Для профілактики ентеровірусних інфекцій, необхідно мити руки з милом гарячою водою, провітрювати і проводити вологе прибирання у приміщеннях. Для пиття використовувати тільки кип’ячену питну воду, ретельно мити гарячою водою овочі, зелень, ягоди і фрукти. Проте захиститись допоможе лише вакцинація.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОДА, з відкритих джерел