ОСТАННІ НОВИНИ

Найсильніший у світі педіатр протягнув зубами карету «швидкої» у Львові

Наталя Дуляба

|

В центрі Львова лікар-педіатр, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса Олег Скавиш протягнув зубами карету швидкої допомоги, аби привернути увагу громадськості до спалаху поліомієліту в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У вівторок, 15 лютого, у сквері «На Валах», що в центральній частині Львова, організували промоакцію із закликом до вакцинації дітей від поліомієліту.

Під час заходу рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, благодійник, лікар-педіатр, ендокринолог Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медцентру Олег Скавиш (Тягнизуб) протягнув зубами карету «швидкої», у якій було близько десятка дітей.

Цією активністю відомий силач хоче привернути увагу до спалаху поліомієліту в Україні та закликати батьків не відмовлятися від щеплення проти цієї недуги.

«Я насправді дуже поважаю такі заходи, вони важливі. Дякую, що прийшли. Вакцинуйтеся і будьте здорові, всім добра!», – сказав Олег Скавиш.

Зазначимо, рівень вакцинації дітей від поліомієліту в Україні торік сягнув лише 80%. Цього показника є недостатньо для колективного імунітету, який формується при імунізації понад 95%.

Львівська область увійшла у трійку регіонів, де у 2021 році був найнижчий рівень вакцинації від поліомієліту. Щеплення тут отримали менше 65% дітей.

Більше того, у жовтні 2021 року на Рівненщині підтвердили перший випадок поліомієліту. Там вірус підхопила півторарічна дівчинка, її паралізувало. Відомо, що батьки відмовилися робити дитині щеплення з релігійних переконань. Під час епідрозслідування з’ясувалось, що контактними були ще 19 дітей.

Вже в січні 2022-го стало відомо про друге зараження на Закарпатті – поліо виявили у 2-річного хлопчика. Відтак медики говорять про спалах цієї хвороби в Україні.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні стартувала вакцинальна кампанія серед дітей віком від 6 місяців до 6 років. Від поліомієліту вакцинують усіх малюків, яким не зробили щеплення за Національним календарем. На Львівщині щеплення від поліо вчасно не зробили майже 20 тисяч дітей.

За перший тиждень вакцинальної кампанії в області щепили лише 2% малечі. Аби мотивувати батьків щепити дітей, на Львівщині пропонують безкоштовні обстеження.

Що необхідно знати про поліомієліт?

Вірус поліомієліту може паралізувати, уражає центральну нервову систему з виникненням парезів і паралічів. Дитина невакцинована проти поліомієліту в повній мірі знаходиться в зоні підвищеного ризику та становить небезпеку для інших дітей. Частіше хворіють діти від 6 місяців до 5 років.

Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту або вірусоносії. Передача збудника поліомієліту відбувається від людини до людини. Основний механізм передачі вірусу – фекально-оральний, який відбувається через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу, переноситься мухами. Інфікування може відбуватись повітряно-крапельним шляхом через виділення з верхніх дихальних шляхів.

Найбільш інтенсивне виділення вірусу від хворого відбувається в перші два тижні захворювання, але може продовжуватися впродовж 4-6 тижнів від початку хвороби.

Ознаки поліомієліту:

  • гострий початок з підвищенням температури тіла
  • головний біль, біль у горлі;
  • нежить;
  • блювота, проноси;
  • раптове порушення ходи, м’язова слабість, біль у кінцівках;
  • порушення чутливості шкіри;
  • розвиток гострих млявих паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів.

Для профілактики ентеровірусних інфекцій, необхідно мити руки з милом гарячою водою, провітрювати і проводити вологе прибирання у приміщеннях. Для пиття використовувати тільки кип’ячену питну воду, ретельно мити гарячою водою овочі, зелень, ягоди і фрукти. Проте захиститись допоможе лише вакцинація.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОДА, з відкритих джерел

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів