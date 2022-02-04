Львівщина повторила свій добовий covid-рекорд

Станом на ранок середи, 2 лютого, на Львівщині виявили 3791 нового хворого на коронавірус. Такий показник є найбільшим за весь час пандемії, втім стільки ж хворих за добу вже фіксували наприкінці січня. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Львівської міськради, коронавірус на Львівщині підхопили вже 272 458 людей. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 5634 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 3791, тобто 67% від усіх зроблених досліджень.

Зазначимо, що 3791 випадок коронавірусу за добу – це абсолютний рекорд Львівщини за весь час пандемії. Вперше стільки хворих зафіксували 28 січня, тож тепер область повторила цей показник.

За даними Львівської ОДА, всіх нових хворих минулої доби виявили:

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Дрогобицький район – 100

Золочівський район – 151

Львівський район – 2577 (м. Львів – 1960)

Самбірський район – 148

Стрийський район – 411

Яворівський район – 105

Червоноградський район – 299

Також минулої доби на Львівщині госпіталізували 262 хворих, ще 4512 людей скерували на самоізоляцію.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6266 людей (+10 за останню добу). Побороти недугу зуміли 217 403 пацієнти (+307 за минулу добу).

Нагадаємо, вже другий тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксують не менше ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 35 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.

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