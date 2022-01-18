У МОЗ назвали найпоширеніші симптоми штаму «Омікрон»

У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили детальний список симптомів штаму коронавірусу «Омікрон», які найчастіше зустрічаються у хворих. Про це йдеться у Telegram-каналі міністерства.

Відтак, у хворих найчастіше спостерігають такі симптоми:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втому (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Водночас у відомстві не виявили суттєвої відмінності від симптомів штаму «Дельта», який досі домінує в Україні.

Серед хворих також поширений кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Реклама партнерів

«Попри те що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. Через стрімке поширення «Омікрону» у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19», – наголосили у МОЗ.

З огляду на це, у Міністерстві охорони здоров’я просять звертатись до сімейного лікаря, у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ.

До результатів тестування та під час видимих симптомів не варто відвідувати місць загального скупчення людей, натомість потрібно дотримуватись режиму самоізоляції.

Нагадаємо, що штам коронавірусу «Омікрон» має інкубаційний період всього три дні, вражає молодь віком 30 років та значно заразніший за попередні штами. Поки що, на Львівщині зафіксовано лише 1 випадок зараження новим штамом.