Вражає молодь: науковці назвали особливості «Омікрону»

Штам коронавірусу «Омікрон» має інкубацінйи період всього три дні, вражає молодь віком 30 років та значно заразніший за попередні штами. Водочас симптоми суттєво не відрізняються від інших мутацій. Про це йдеться у Facebook Міністерства охорони здоров’я.

Що відомо про новий штам «Омікрон»:

«Омікрон» частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом «Дельта».

Новий штам має менший інкубаційний період . У середньому він становить 3 доби

. У середньому він становить 3 доби «Омікроном» хворіють молодші пацієнти. Якщо середній вік осіб, хворих на штам «Дельта», був 38,3 роки, то на «Омікрон» – 30,8 роки.

Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із «Дельтою» він становив близько 2,5%, для «Омікрону» – у понад 5 разів вище, 13%

– реінфекції. У випадку із «Дельтою» він становив близько 2,5%, для «Омікрону» – у понад 5 разів вище, 13% Попередньо, «Омікрон» у 2,9 раза більш інфекційний, ніж «Дельта». Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із «Дельтою». У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. У порівнянні зі штамом «Дельта», випадки захворювання на «Омікрон» мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.

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Ризик госпіталізації для «Омікрону» є вдвічі меншим, ніж для «Дельти». Лише в 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

Правильне використання масок, дотримання дистанції, регулярне миття рук та вакцинація проти COVID-19 як і раніше залишаються ефективними та простими заходами, щоб вберегтися від інфікування будь-яким штамом.

Як повідомляв Львівський портал, найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що серед основних симптомів – першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

В Україні вже виявили випадки «Омікрону», один з них – у Львові. У РНБО прогнозують, що саме цей штам спричинить нову хвилю коронавірусу, яка може розпочатися уже в середині лютого.

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