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Експерти назвали новий симптом «Омікрону»

Ольга Денисяка

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У хворих на коронавірус, яким діагностували штам «Омікрон», може спостерігатися біль у вухах. Цього симтому не було під час циркулювання попередніх штамів. Про це під час брифінгу 1 лютого повідомила експертка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з імунології Христина Ліщук-Якимович, передає кореспондент Львівського порталу.

Медики з’ясували, що під час захворювання на штам «Омікрон» хворі можуть відчувати різкий біль у вухах. Особливо часто це спостерігається у дітей. Також при «Омікроні» у пацієнтів виникає гострий більу горлі.

Лікарі радять не ігнорувати цей біль і не плутати його зі застудою, адже саме це може бути симптомом «Омікрону».

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«В інфікованих «Омікроном» виявили симптом, якого не було раніше. Це – різкий біль у вухах. Особливо часто це стосується дітей. Також спостерігається гострий біль у горлі. Ці симптоми насторожують перш за все. Наголошу, що симптоматика розвивається через три дні після інфікування», – повідомила Христина Ліщук-Якимович.

Додамо, що раніше у МОЗ називали такі симптоми «Омікрону»:

  • нежить (73%);
  • головний біль (67,5%);
  • втому (63,5);
  • чхання (60%);
  • біль у горлі (59,6%).

Водночас регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут наголосив на тому, що ситуація із захворюваністю на коронавірус на Львівщині продовжує залишатись напруженою.

Лише за минулу добу Covid-19 виявили ще у 3 411 мешканців області. Також зростає рівень госпіталізацій та заповненості лікарень. Станом на 1 лютого дві лікарні вже не мають вільних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

Як повідомляв Львівський портал,через спалах Covid-19 на Львівщині з 31 січня  посилили карантин. Детально про нові обмеженя читайте тут.

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