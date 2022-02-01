Правоохоронці розкрили нову схему розкрадання грошей на Грибовицькому сміттєзвалищі

Колишнього директора ЛКП «Збиранка» обвинувачують у розтраті більше 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на першочергові протиаварійні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі. Про це повідомляє Львівський портал.

В обласній прокуратурі кажуть, що йдеться про об’єкт «Реконструкція полігону ТПВ м.Львова в с. Великі Грибовичі в об’ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії».

Тим часом в обласному управлінні СБУ уточняють, що у серпні-жовтні 2018 році керівник львівського комунального підприємства перерахував підрядній організації 5,49 млн грн авансу. Одночасно на рахунок цього підприємства надійшли 740 тис. грн за нібито виконані роботи. При цьому підтверджуючих документів та складених актів приймання виконаних робіт не було.

Згідно з укладеним договором, підрядник мав провести необхідні роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі до кінця 2018 року. Проте кошти фірма скерувала на рахунок «компаній-прокладок», де вони й осідали. До передбачених робіт на полігоні зловмисники так і не приступали.

«У ході проведеного аудиту та судової економічної експертизи, підтверджено нанесення шкоди громаді Львівщини на загальну суму 740 тис. грн. Також триває розслідування для підтвердження нанесення збитків на суму 5,49 млн грн. Крім того, фактичний зрив проєкту за підтримки ЄБРР завдав збитків міжнародному іміджу України як надійного партнера», – кажуть в СБУ.

Силовики провели шість обшуків в офісах ділків, в приміщеннях Львівської міської ради та за адресами проживання фігурантів справи. Правоохоронці виявили та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Колишньому директору комунального підприємства Львівської міськради оголосили підозру за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють можливу причетність інших посадових осіб мерії Львова до незаконної схеми.

Згодом цю справу прокоментували в ЛКП «Зелене місто». На підприємстві переводять стрілки на ЛКП «Збиранка» і запевняють, що ймовірний факт розкрадання коштів не стосується рекультивації сміттєзвалища, яке виконують за кредит ЄБРР.

«Для нас важливо, аби ймовірний факт розкрадання 740 тис. грн був належним чином розслідуваний, винні особи – притягнені до відповідальності, а кошти – повернені до міського бюджету. Звертаємо увагу, що ЛКП «Зелене місто» та проект рекультивації Грибовицького полігону ТПВ, який реалізовується із залученням коштів ЄБРР, немає ніякого стосунку до цієї ситуації. Зі свого боку ми співпрацюємо зі слідством та готові надати всю необхідну інформацію для об’єктивного розслідування», – йдеться у заяві «Зеленого міста» на Facebook.

Зазначимо, що у 2018 році Грибовицьким сміттєзвалищем і першочерговими протиаварійними роботами опікувалось ЛКП «Збиранка». Комунальне підприємство проіснувало ще до 2019 року, тоді мерія його як юридичну особу ліквідувала, приєднавши до ЛКП «Зелене місто». Таке рішення приймали, щоб на полігоні «був один господар».

З 2017 і до 2019 року ЛКП «Збиранка» очолював одіозний Віталій Пугач. У 2018-му посадовець напав на журналістів Львівського порталу, які прийшли з інспекцією на Грибовицьке сміттєзвалище. За це суд його оштрафував аж на 119 грн.

1 квітня 2019 року Віталія Пугача затримали за підозрою у вимаганні 5 млн грн хабара. Ці кошти він хотів отримати як відкати від постачальника вапна, яке використовували для стабільного функціонування станції очистки фільтратів на Грибовицькому сміттєзвалищі. Також Пугача підозрювали в організації фіктивного постачання вапна. Слідство у цій справі досі триває.

Незабаром після цього скандалу Пугача відсторонили від займаної посади, а в Ратуші відразу припинили існування ЛКП «Збиранка».

Примітно, що сам Віталій Пугач у серпні 2018 року у відповіді на журналістський запит говорив, що жодні протиаварійні роботи на сміттєзвалищі у Грибовичах не розпочали, незважаючи на вже визначеного переможця тендеру – ТзОВ «Будівельна компанія «Сучасні будівельні рішення». При цьому посадовець тоді запевняв, що жодних коштів цій фірмі «протягом 2018 року ЛКП не заплатило».

Попередньо було заплановано, що на першочергові протиаварійні роботи на сміттєзвалищі витратять близько 22 млн грн бюджетних коштів.

Від коментарів Львівського порталу, чому на той час на полігоні нічого не робили, Віталій Пугач відхрещувався. Тим часом колишній заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак запевняв, що заплановані роботи розпочнуть у вересні і до кінця року, тобто за кілька місяців, встигнуть їх виконати.

Додамо, що угоду з ЄБРР та іншими партнерами на отримання кредиту під рекультивацію Грибовицького полігону і будівництво сміттєпереробного заводу Львів підписав 1 червня 2018 року. Тоді йшлося загалом про 35 млн євро підтримки.

Потім Львівській міськраді неодноразово виступали з ініціативою взяти ще кредитні кошти на сміттєзвалище, однак скільки дотепер вже витрачено, ніхто не озвучує.

Востаннє у Ратуші погодили новий кредит у торік листопаді. Йшлося про 14 млн євро позики від ЄІБ, за які ЛКП «Зелене місто» збирається завершити технічну рекультивацію Грибовицького полігону. Рішення прийняли з другої спроби зі скандалами і суперечками після наполегливих переконань з боку міського голови Львова та перемовин у кулуарах.

Додамо, що весь процес рекультивації Грибовицького сміттєзвалища складається із таких процесів: підготовчі роботи, очистка озер з інфільтратами, дегазація тіла полігону і сама рекультивація (технічна і біологічна).

За даними керівництва ЛКП «Зелене місто», станом на серпень 2021 року технічну рекультивацію виконали на 35-40%. Тіло полігону почали вкривати спеціальними мембранами, аби таким чином «законсервувати» і закрити доступ рідини, відповідно, й зменшити утворення нових інфільтратів.

Грибовицьке сміттєзвалище станом на 10 серпня 2021 року

Повністю накрити Грибовицьке сміттєзвалище шарами мембран планують вже влітку 2022 році. Після цього полігон ще вкриють спеціальним геотекстилем, шаром ґрунту і висадять кущі та дерева.

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Фото: СБУ, прокуратура, ЛМР, з відкритих джерел