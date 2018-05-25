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Директор ЛКП «Збиранка» напав на журналістів Львівського порталу на Грибовицькому сміттєзвалищі

Олена Жолкевська

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Директор ЛКП «Збиранка» Віталій Пугач сьогодні, 25 травня, здійснив напад на журналістів Львівського порталу на території Грибовицького сміттєзвалища.

 

Журналісти Львівського порталу вирішили проінспектувати ситуацію на Грибовицькому сміттєвалищі, адже нещодавно з’явилося багато інформації, що сюди і далі, попри заборону, возять сміття. Вони прибули туди в супроводі голови постійної комісії екології  Жовківської районної ради Ігоря Муравського. Кореспонденти фіксували стан справ на фото і відео, виконуючи свою роботу.

Через деяких час до них приїхала «Муніципальна варта» та директор ЛКП «Збиранки». Вони у агресивній формі доводили журналістам та депутату, що ті не мають права тут перебувати і робити будь-яку фото- і відеофіксацію.

Згодом Віталій Пугач вирвав у кореспондента Львівського порталу телефон та триногу, пошкодивши їх, і викинув триногу в рівчак з інфільтратом.

На  даний момент Ігор Муравський викликав поліцію. Кореспондент Львівського порталу буде писати заяву на Віталія Пугача через  пошкодження редакційної техніки та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 Кримінального Кодексу України)

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