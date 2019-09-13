У Садового взялися за ліквідацію комунальних підприємств

Виконавчий комітет міської ради Львова ліквідував чотири комунальні підприємства. Відповідні рішення прийняли сьогодні, 13 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

У межах реформи ЛКП члени виконкому ліквідували три комунальні підприємства: ЛКП «Сріблястий», ЛКП «Привокзальне» і ЛКП «Новий Львів». На їхньому балансі немає житлових будинків.

«Ці ЛКП вже давно не працюють, їх треба ліквідувати, щоб врегулювати правові відносини», – пояснила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Водночас діяльність ще одного підприємства, ЛКП «Збиранка», яке займалося Грибовицьким сміттєзвалищем, мерія теж припинила, проте приєднала його до ЛКП «Зелене місто».

«Полігон у Грибовичах вже три роки не функціонує, зараз проводяться підготовчі роботи до рекультивації, оголошено тендер на саму рекультивацію, якому буде займатися ЛКП «Зелене місто». Тому доцільно приєднати ЛКП «Збиранка» до ЛКП «Зелене місто», щоб на об’єкті був один господар», – розповів в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало.

Нагадаємо, у травні 2018 року колишній директор ЛКП «Збиранка» Віталій Пугач напав на журналістів Львівського порталу, які інспектували Грибовицьке сміттєзвалище. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу, а згодом за вчинене суд оштрафував посадовця на 119 гривень. На початку квітня цього року Віталія Пугача спіймали на хабарі майже у 5 мільйонів гривень. Після цього його відсторонили з займаної посади, втім суд дотепер ще не виніс вирок чиновнику.

Як повідомляв Львівський портал, на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств у Львові загалом витрачають 1,7 млрд грн на рік. Депутати неодноразово нарікали на те, що значну частину цих коштів витрачають непрозоро. Торік восени на 11 комунальних підприємствах Львова навіть провели незалежний аудит, проте суттєвих недоліків чи фінансових порушень експерти так і не виявили.

Минулого року мерія також прийняла бюджетну резолюцію на 2019 рік. У ній, крім визначення пріоритетних напрямків у видатках, передбачене й обмеження на фінансування комунальних підприємств Львова.

За приблизними підрахунками, у Львові загалом є більше 70 комунальних підприємств. При затвердженні міського бюджету на 2019 рік на діяльність ЛКП передбачили більше 272 мільйонів гривень, втім ця сума не є сталою. Упродовж усього року мерія неодноразово виділяє додаткові гроші як внески до статутних капіталів комунальних підприємств.