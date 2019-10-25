На Грибовицькому полігоні виконали 80% робіт з підготовки до рекультивації, – мерія

На Грибовицькому полігоні третій місяць тривають підготовчі роботи із рекультивації сміттєзвалища. Станом на сьогодні вивезено 80% забрудненого ґрунту із місця зсуву, який стався у 2016 році. Також 90% сміття з цього місця розчищено та повернуто на купол сміттєзвалища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Головним завданням на цій локації є приведення ділянки до природного стану. Йдеться про впорядкування місця, де три з половиною роки тому стався зсув. Зараз техніка працює поблизу озер з фільтратами, у зневоднених місцях, і вивозить звідти сміття, що залишилося. Усе сміття та забруднена земля вивозиться на купол полігону, нею вирівнюється рельєф і таким чином відбувається виположування схилів. Згодом розпочнеться накриття полігона спеціальним технологічним ізоляційним шаром», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Також на Грибовицькому полігоні успішно приступили до ліквідації озер з фільтратами, одне з яких вдалося повністю осушити. Також сформовано бетонний перехоплюючий канал, завдяки якому впорядковано збір фільтратів у підніжжі полігона.

В процесі підготовчих робіт фахівці готуються до встановлення контейнерів для очищення фільтратів. Зокрема, завезено два насоси зворотного осмосу, а підрядники готуються до монтування мереж. Очікується, що нова станція очищення фільтратів повноцінно запрацює до кінця цього року.

Як писав Львівський портал, за підготовку полігону до рекультивації харківська фірма отримає 30,9 мільйона гривень.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

На міжнародний тендер на виконання робіт з комплексної рекультивації сміттєзвалища подалися чотири європейські компанії.