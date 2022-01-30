Британський уряд допустив можливість конфіскації майна російських олігархів

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс анонсувала розширення санкцій, з якими зіткнеться Владімір Путін та його оточення, якщо Росія зважиться на нове вторгнення в Україну. Рішення про перелік запобіжних заходів погодять протягом тижня. Про це пише Українська правда з посиланням на Sky News.

Під загрозою опинилася власність російських олігархів у Лондоні.

Водночас у разі вторгнення Росії Київ отримає більше британської зброї та додаткове фінансування для відбиття кремлівської атаки. Трас заявила, що не виключає жодних кроків для підтримки України.

«Пріоритет номер один – утримати Владіміра Путіна від цих (агресивних, – ред.) дій. Тому ми пропонуємо ввести додаткові війська в Естонію, забезпечуємо велику підтримку з повітря через Чорне море та поставляємо оборонне озброєння Україні, щоб переконатися, що вони перебувають у найкращому становищі, якщо Владімір Путін спробує організувати вторгнення», – заявила британський міністр закордонних справ Ліз Трасс.

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Попереджаючи тих, хто близький до Путіна, міністр сказала про розширення британських законів про санкції: «Будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля та режиму в Росії, може стати мішенню. Тому «путінським олігархам або російським компаніям, які займаються підтримкою російської держави, буде ніде сховатися. Це те, що ми збираємося зробити найближчого тижня».

Трасс не виключила, що посилення санкцій може включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів у Великій Британії. «Ми не будемо вдаватися до подробиць, кого саме і як ми будемо атакувати санкціями», – попередила вона.

Трасс підтвердила, що Британія зараз дуже тісно співпрацює із союзниками, такими як США та ЄС, обговорюючи пакет жорстких санкцій.

«Найважливіше – це захист свободи та демократії, і це важливіше за нагальні фінансові проблеми», – додала міністр закордонних справ, відповідаючи на питання про вплив нових санкцій на іноземні інвестиції в економіку Великої Британії.

Трасс також додала, що українці завзято боротимуться, оскільки «вони не збираються легко здаватися Росії».

Додамо, найсміливіші заходи, якими погрожує президент США Джо Байден для стримування вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку, водночас вони вплинуть і на економіки інших країн.

Наступного тижня Велика Британія запропонує НАТО велике розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. А МЗС Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

Додамо, майже 50% українців вважають, що Росія таки нападе на Україну.

Нагадаємо, у Львові напрацювали план підготовки та дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабні військові дії. Також Львівський портал писав про укриття у Львові на випадок вторгнення Росії.