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На Львівщині проти Covid бустерною дозою щепили ще 1334 людини

Аліса Белей

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Повний курс вакцинації вже пройшли 957 941 житель Львівщини, ще 14 564 особи отримали бустерну дозу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Відтак, станом на 29 січня, щеплення отримали 1 984 300 осіб. З них 957 941 – отримали другу дози вакцини проти коронавірусу. Бустерну дозу ввели 14 564 жителям, додаткову – 126.

На Львівщині за вчора, 28 січня, щеплення від ковіду отримали 4562 особи (з них – 1754 особи отримали першу дозу вакцини, 1474 – другу дозу, 0 – додаткову дозу, 1334 – бустерну дозу).

Найбільше щеплень за весь період вакцинації на Львівщини зробили такими препаратами: Pfizer – 1 018 250, на другому місці – Coronavac – 525 559, слідом іде Moderna – 208 452, Astra Zeneca» – 193 636 людей. На останньому місці Covieshield» – 38 403 осіб отримали її.

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За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 29 січня в Україні від коронавірусу зробили 29 903 587 щеплень (+51 384 за попередню добу) першою та другою дозою вакцини.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. На разі, в області тримається низький рівень covid-вакцинації.

Відтак, найближчим часом селами Львівщини почнуть їздити мобільні бригади, аби вакцинувати всіх охочих проти коронавірусу. Львівський портал підготував інструкцію, як викликати мобільну бригаду з covid-вакцинації.

Протягом тижня, з 29 по 30 січня, у Львові та області працюватимуть 26 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу.

Кабінет Міністрів України змінив мінімальний термін отримання бустерної дози від Covid19. Відповідну постанову уряд прийняв 19 січня.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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