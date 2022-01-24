Центри вакцинації на Львівщині: графік роботи 24-30 січня

Протягом тижня, з 24 по 30 січня, у Львові та області працюватимуть 26 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу. Про це йдеться на сторінці Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики у Facebook.
Для того, щоб вакцинуватись від коронавірусу, потрібно попередньо записатись на конкретний час у Helsi або приходити у центр вакцинації та займати «живу» чергу. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.
З 24 по 30 січня covid-щеплення у Львові можна зробити за такими адресами:
1) ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7-Б
Пн-Пт 15:00 – 18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
2) ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226-А (другий поверх)
Пн-Пт 15:00 – 18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
3) ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188-А
Пн-Пт 15:00 – 18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
4) ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302
Пн-Пт 15:00 – 18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
5) Головний залізничний вокзал, пл. Двірцева, 1
Пн-Пт 15:00 – 18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
6) Будинок Головної пошти, вул. Словацького, 1
Пн-Пт 15:00-18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
7) ТЦ «Скриня», вул. Городоцька, 179
Пн-Пт 15:00 – 18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
8) Кінотеатр «Мультиплекс» у ТРЦ «SPARTAK», вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б
Пн-Пт 15:00 – 18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
9) ТВК «Південний» (ТЦ «Європа»), вул. Щирецька, 36
Пн-Пт 15:00 – 18:30
Сб-Нд 10:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
10) ТЦ «MARK», вул. Княгині Ольги, 95
Пн-Пт 15:00 – 18:30
Сб 10:00 – 15:00 Нд 12:00 – 17:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)
11) ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)
Пн-Пт 13:00-19:00
Сб-Нд 10:00-16:00
(Pfizer)
На території Львівської області центри вакцинації 24-20 січня працюватимуть:
м. Дрогобич
12) Будинок культури «Каменяр» (вул. 22 січня, 28)
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 10:00 – 18.00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka, CoronaVac)
13) ТЦ «Епіцентр» (вул. С. Наливайка, 5)
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 10:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka/CoronaVac)
м. Трускавець
14) Поліклініка трускавецької лікарні (вул. Данилишиних, 62)
Пн-Пт, 09:00 – 15:00
Чт – не працюватиме
Сб-Нд 09:00 – 15:00
(Pfizer/ Moderna/CoronaVac)
м. Стрий
15) Центр первинної медико-санітарної допомоги (кабінет №10, вул. Охримовича, 6)
Пн-Пт 10:00 – 16:00
Сб 10:00 – 16:00
(Pfizer/Moderna/CoronaVac)
м. Червоноград
16) Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Івасюка, 8)
Пн-Пт 09:00 – 18:00
Сб 09:00 – 14:00
(Pfizer/Moderna)
м. Новояворівськ
17) Актова зала лікарні імені Юрія Липи (вул. Т. Шевченка, 18)
Пн-Пт 09:00 – 16:00
Сб 9:00-14:00
(Pfizer/Moderna/CoronaVac)
м. Жовква
18) КНП Жовківська лікарня, поліклінічне відділення (вул. Львівська, 17)
Пн-Пт 09:00 – 16:00
Сб-Нд 9:00 – 14:00
(Pfizer/Moderna)
м. Новий Розділ
19) Поліклініка Новороздільської міської лікарні (вул. Винниченка, 37)
Пн 09:00 – 16:00
Вт 10:00 – 16:00
Ср 9:00 – 14:00
Чт 10:00 – 14:00
Пт 10:00 – 16:00
Сб 10:00 – 14:00
(Pfizer/Moderna)
м. Самбір
20) Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Чайковського, 12)
Пн-Пт 09:00 – 17:00
Сб 10:00 – 14:00
(Pfizer)
м. Яворів
21) Народний дім (пл. Ринок, 7)
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 09:00 – 15:00
Сб 09:00 – 15:00
Нд 10:00 – 14:00
(Pfizer/Moderna)
м. Кам’янка-Бузька
22) Народний дім (вул. Шевченка, 11)
Пн-Пт 09:00 – 18:00
Сб 9:00 – 15:00
(Pfizer/Moderna)
м. Борислав
23) Поліклініка центральної міської лікарні
Пн, Вт, Пт 11:30 – 16:30
Ср, Чт 11:30 – 16:30
Сб, Нд – не працюватиме
(Pfizer/Astra Zeneka)
м. Броди
24) Бродівський народний дім (вул. Коцюбинського, 70)
Сб 10:00 – 14:00
(Pfizer/Moderna)
м. Буськ
25) Буський народний дім (вул.Грушевського, 5)
Сб-Нд 10:00 – 14:00
(Pfizer/Moderna)
м. Золочів
26) Золочівський палац культури ім. Ігоря Білозора (вул. В.Чорновола, 1)
Сб-Нд 10:00 – 14:00
(Pfizer/Moderna)
Нагадаємо, минулого тижня Львівщина побила показники захворюваності на коронавірус за весь час пандемії. Наразі область перебуває у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки, проте «червона» зона – не за горами.
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Аліса Белей