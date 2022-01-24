Центри вакцинації на Львівщині: графік роботи 24-30 січня

Протягом тижня, з 24 по 30 січня, у Львові та області працюватимуть 26 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу. Про це йдеться на сторінці Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики у Facebook.

Для того, щоб вакцинуватись від коронавірусу, потрібно попередньо записатись на конкретний час у Helsi або приходити у центр вакцинації та займати «живу» чергу. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

З 24 по 30 січня covid-щеплення у Львові можна зробити за такими адресами:

1) ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7-Б

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Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

2) ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226-А (другий поверх)

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

3) ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188-А

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

4) ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

5) Головний залізничний вокзал, пл. Двірцева, 1

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

6) Будинок Головної пошти, вул. Словацького, 1

Пн-Пт 15:00-18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

7) ТЦ «Скриня», вул. Городоцька, 179

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

8) Кінотеатр «Мультиплекс» у ТРЦ «SPARTAK», вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

9) ТВК «Південний» (ТЦ «Європа»), вул. Щирецька, 36

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб-Нд 10:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

10) ТЦ «MARK», вул. Княгині Ольги, 95

Пн-Пт 15:00 – 18:30

Сб 10:00 – 15:00 Нд 12:00 – 17:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka)

11) ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30)

Пн-Пт 13:00-19:00

Сб-Нд 10:00-16:00

(Pfizer)

На території Львівської області центри вакцинації 24-20 січня працюватимуть:

м. Дрогобич

12) Будинок культури «Каменяр» (вул. 22 січня, 28)

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 10:00 – 18.00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka, CoronaVac)

13) ТЦ «Епіцентр» (вул. С. Наливайка, 5)

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 10:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna/Astra Zeneka/CoronaVac)

м. Трускавець

14) Поліклініка трускавецької лікарні (вул. Данилишиних, 62)

Пн-Пт, 09:00 – 15:00

Чт – не працюватиме

Сб-Нд 09:00 – 15:00

(Pfizer/ Moderna/CoronaVac)

м. Стрий

15) Центр первинної медико-санітарної допомоги (кабінет №10, вул. Охримовича, 6)

Пн-Пт 10:00 – 16:00

Сб 10:00 – 16:00

(Pfizer/Moderna/CoronaVac)

м. Червоноград

16) Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Івасюка, 8)

Пн-Пт 09:00 – 18:00

Сб 09:00 – 14:00

(Pfizer/Moderna)

м. Новояворівськ

17) Актова зала лікарні імені Юрія Липи (вул. Т. Шевченка, 18)

Пн-Пт 09:00 – 16:00

Сб 9:00-14:00

(Pfizer/Moderna/CoronaVac)

м. Жовква

18) КНП Жовківська лікарня, поліклінічне відділення (вул. Львівська, 17)

Пн-Пт 09:00 – 16:00

Сб-Нд 9:00 – 14:00

(Pfizer/Moderna)

м. Новий Розділ

19) Поліклініка Новороздільської міської лікарні (вул. Винниченка, 37)

Пн 09:00 – 16:00

Вт 10:00 – 16:00

Ср 9:00 – 14:00

Чт 10:00 – 14:00

Пт 10:00 – 16:00

Сб 10:00 – 14:00

(Pfizer/Moderna)

м. Самбір

20) Центр первинної медико-санітарної допомоги (вул. Чайковського, 12)

Пн-Пт 09:00 – 17:00

Сб 10:00 – 14:00

(Pfizer)

м. Яворів

21) Народний дім (пл. Ринок, 7)

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 09:00 – 15:00

Сб 09:00 – 15:00

Нд 10:00 – 14:00

(Pfizer/Moderna)

м. Кам’янка-Бузька

22) Народний дім (вул. Шевченка, 11)

Пн-Пт 09:00 – 18:00

Сб 9:00 – 15:00

(Pfizer/Moderna)

м. Борислав

23) Поліклініка центральної міської лікарні

Пн, Вт, Пт 11:30 – 16:30

Ср, Чт 11:30 – 16:30

Сб, Нд – не працюватиме

(Pfizer/Astra Zeneka)

м. Броди

24) Бродівський народний дім (вул. Коцюбинського, 70)

Сб 10:00 – 14:00

(Pfizer/Moderna)

м. Буськ

25) Буський народний дім (вул.Грушевського, 5)

Сб-Нд 10:00 – 14:00

(Pfizer/Moderna)

м. Золочів

26) Золочівський палац культури ім. Ігоря Білозора (вул. В.Чорновола, 1)

Сб-Нд 10:00 – 14:00

(Pfizer/Moderna)

Нагадаємо, минулого тижня Львівщина побила показники захворюваності на коронавірус за весь час пандемії. Наразі область перебуває у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки, проте «червона» зона – не за горами.

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