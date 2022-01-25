Як викликати мобільну бригаду з covid-вакцинації: інструкція

Право на виклик мобільної бригади з вакцинації мають громадяни, які не в змозі самотужки дістатися до пункту щеплення, або ж потребують вакцинації великих колективів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

В межах вакцинальної кампанії проти Covid-19 всі українці віком від 18 років, а також діти від 12 років мають право отримати щеплення.

Кого щеплять мобільні бригади?

Мобільні бригади працюють в місцях, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень є ускладненим або неможливим. Також вони вакцинують громадян, які через стан здоров’я не можуть самостійно пересуватися.

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Мобільні бригади можуть вакцинувати і організовані колективи, якщо є більше ста охочих, та окремі професійні групи, до прикладу, медиків, освітян, соціальних працівників, військових або працівників структур державної безпеки.

Як можна викликати мобільну бригаду додому?

Для виклику мобільної бригади на дім потрібно залишити заявку за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 чи оформити виклик через сімейного лікаря.

Після складання графіку виїздів мобільних бригад заявнику зателефонують та повідомлять дату та час приїзду. Однак, попереджають, що треба буде зачекати, допоки не збереться достатня кількість охочих вакцинуватися вдома у вашому районі чи населеному пункті. Час очікування може зайняти кілька тижнів.

Як записати робочий колектив на щеплення мобільною бригадою?

Працівникам сфери охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, військовим, працівникам державних органів влади чи структур безпеки, варто звертатися до роботодавця для проведення вакцинації за місцем роботи. Також можна зателефонувати на гарячу лінію МОЗ, де підкажуть координатора у вашому регіоні.

Працівникам інших сфер радять визначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації, який складе поіменні списки працівників. Охочих вакцинуватисямає бути не менше 100 осіб. Надалі варто залишити заявку на виїзд мобільної бригади з імунізації у контакт-центрі МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Як мобільну бригаду з вакцинації викликати в громади?

Запросити до себе мобільну бригаду можуть також представники окремих громад, в яких немає пунктів чи центрів вакцинації від Covid-19, а також ті об’єднані територіальні громади, де щеплено менше 30% людей старшого віку (60+).

Для цього потрібно зібрати список охочих вакцинуватися та подати відповідну заявку до обласних департаментів та управлінь охорони здоров’я. Звідти заявку передадутьрегіональним координаторам з вакцинації, які організують вакцинацію мешканців у певний час та у певному форматі.

У Міністерстві охорони здоров’я планують організувати роботу близько 800 мобільних бригад, які будуть пересуватися по селах, аби щепити людей.

Якою вакциною щеплять мобільні бригади?

Для вакцинації окремих маломобільних громадян будуть використовувати лише вакцини в однодозних флаконах. Такою єCoronaVac від SinovacBiotech. Цією ж вакциною щепитимуть охочих отримати бустерну дозу.

Якщо мобільні бригади щеплять групу людей, наприклад у будинку для літніх людей або організовані колективи, то вони можуть використовувати будь-яку наявну в них антиковідну вакцину.

Нагадаємо, протягом тижня, з 24 по 30 січня, у Львові та області працюватимуть 26 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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