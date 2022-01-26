На Львівщині тримається низький рівень covid-вакцинації

На Львівщині суттєво не збільшується охоплення вакцинацією від коронавірусу. Протягом вівторка, 25 січня, щеплення отримали лише 5438 людей, що складає 23,6% від рекомендованого добового плану. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Повний курс вакцинації від коронавірусу наразі пройшли понад 952 тисячі мешканців Львівщини, ще 10,7 тисяч осіб вакциновані бустерною дозою і 124 людини – додатковою. Загалом covid-щеплення в області зробили 1 969 271 людині.

За минулу добу, 25 січня, щеплення отримали 5438 людей, другу дозу вакцини ввели 2439 особам, ще 1069 людей вакцинували бустерною дозою, а додатковою – зробили 4 щеплення.

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Водночас фахівці відзначають падіння темпів вакцинації на Львівщині після новорічно-різдвяних свят. При рекомендованому показнику у 23 тисячі щеплень на добу область наразі виконує трохи більше 20%.

«Наразі ми не бачимо розуміння з боку людей щодо необхідної третьої, бустерної дози вакцини. Вже доведено, що вона підвищує опірність організму практично на 90%. А якщо людина й захворіє, то перенесе хворобу у досить легкій формі», – розповідає регіональний координатор із covid-вакцинації Олег Когут.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 1 005 370, далі йде китайська Coronavac – 524 947, потім Moderna – 206 982 людини, AstraZeneca – 193 569 осіб і Covishield – 38 403.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. Повний курс вакцинації наразі пройшли лише 47% мешканців області, що є недостатнім для формування колективного імунітету.

Найближчим часом селами Львівщини почнуть їздити мобільні бригади, аби вакцинувати всіх охочих проти коронавірусу. Львівський портал підготував інструкцію, як викликати мобільну бригаду з covid-вакцинації.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Графік роботи центрів вакцинації на Львівщині 24-30 січня доступний за цим посиланням.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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