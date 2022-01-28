В Україні скоротили термін отримання бустерної дози (оновлено)

Кабінет Міністрів України змінив мінімальний термін отримання бустерної дози від Covid19. Відповідну постанову уряд прийняв 19 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

Українці можуть робити бустерну дозу з 90-го дня після другого щеплення. Раніше, мінімальний строк становив 180 днів. Найпізніший термін для отримання третього щеплення – 270-й день.

Згодом у МОЗ уточнили, що термін отримання бустерної дози скоротили лише для окремої категорії людей – імунокомпрементованим.

Такими особами є: пацієнти з ВІЛ/СНІДом, хворі на рак, пацієнти з трансплантованими органами, ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати, ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.

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Так, станом на 28 січня, бустерну дозу отримали майже 300 тисяч українців, 13 230 із них – мешканці Львівщини.

Нагадаємо, що в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх охочих віком від 18 років. Перевагу надають мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer.

Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. Однак, за відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншим препаратом згідно з дозволеними в Україні схемами.

Водночас бустерна доза продовжить дію Covid-сертифікату на 9 місяців. При цьому, сам термін дії документа скоротили з 365 днів (один рік) до 270 днів (9 місяців).

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що українці, які зроблять третє, бустерне, щеплення від коронавірусу, отримають ще 500 гривень в межах програми «єПідтримка».

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