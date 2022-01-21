Львівщина встановила рекорд covid-госпіталізацій за добу

На початку нової хвилі коронавірусу на Львівщині вже фіксують рекорди за кількістю госпіталізацій. За минулу добу, 20 січня, в медичні заклади області ушпиталили 235 пацієнтів, що перевищує показник осені минулого року. Про це під час брифінгу повідомив координатор з вакцинації проти коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Олега Когута, ситуація із захворюваністю на Covid-19 в області значно погіршується. За минулу добу, 20 січня, зафіксували майже дві тисячі нових інфікувань. Також він наголосив, що пік спалаху ще попереду.

«Якщо є велика кількість хворих, то і рівень госпіталізацій росте. Ми побили рекорд середини осені – це 235 осіб госпіталізовано за добу… Це тільки початок, ми ще далекі від піку», – заявив координатор з вакцинації проти коронавірусу на Львівщині.

Загалом у стаціонарах області перебувають 1354 особи, ще 3478 відправили на самоізоляцію. Більше сотні пацієнтів перебувають в реанімації, 38 – на апараті ШВЛ.

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Почали більше хворіти на коронавірус також діти. Станом на 20 січня на Львівщині госпіталізовано 102 дітей. З них 76 лікуються в «Охматдиті», ще 26 – у нещодавно відкритому covid-відділенні в дитячій лікарні на Орлика.

Причини різкого підвищення рівня захворюваності медики вбачають у недотриманні карантинних заходів під час новорічно-різдвяних свят та циркуляції штаму «Омікрон».

Нагадаємо, що наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради. Пізніше «Омікрон» підтвердили у 17 мешканців Львівщини.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині стрімко зріс рівень госпіталізації хворих на коронавірус, тому область стала відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки.

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