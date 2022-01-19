Covid на Львівщині: 956 нових хворих, понад 3700 скерували на ізоляцію

Станом на ранок середи, 19 січня, на Львівщині виявили 956 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали майже дві сотні людей, ще семеро померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 229 564 людини. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 4790 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 956, тобто майже 20% від усіх зроблених досліджень. Серед усіх нових хворих 391 особа – львів’яни.

Також минулої доби госпіталізували 164 хворих, ще 3760 людей скерували на самоізоляцію.

У розрізі районів всіх нових хворих виявили:

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Дрогобицький район – 3

Золочівський район – 61

Львівський район – 704 (м. Львів – 391)

Самбірський район – 45

Стрийський район –46

Яворівський район – 33

Червоноградський район – 53

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6119 людей (+7 за останню добу). Побороти недугу зуміли 212 878 пацієнтів (+198 за минулу добу).

Нагадаємо, по завершенню різдвяних свят на Львівщині поступово більшало хворих, проте жоден із показників епіднебезпеки не був перевищений. За добу 18 січня стрімко виріс рівень госпіталізації, тому область вже віднесли до «помаранчевої» covid-зони.

У стаціонарах на Львівщині лікують вже більше 1100 хворих на коронавірус. Завантаженість зросла майже до 22%. Хоча напередодні Нового року у лікарнях лежали менше тисячі людей. Такий стабільний показник вдалося втримати впродовж двох тижнів.

У Львові значний ріст захворюваності фіксують серед дітей. Станом на 18 січня три школи повністю перейшли на дистанційне навчання, ще близько пів сотні класів у різних навчальних закладах теж почали онлайн-навчання. Через ситуацію з коронавірусом скасували й традиційне загальноміське освячення води на Водохреща.

Як писав Львівський портал, медики кажуть, що повноцінна нова хвиля коронавірусу на Львівщині почнеться ще до кінця січня.

Додамо, що наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради. Тепер «Омікрон» підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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