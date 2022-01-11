ОСТАННІ НОВИНИ

Нову хвилю коронавірусу на Львівщині очікують в кінці січня

Ірина Марчук

|

Медики прогнозують чергову хвилю коронавірусу на Львівщині вже наприкінці січня та в першій половині лютого. Про це під час брифінгу 11 січня заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, через нехтуванням правилами епідбезпеки під час новорічно-різдвяних свят захворюваність на коронавірус почала зростати. Зокрема, в стаціонарах області значно побільшало пацієнтів. Пік чергової хвилі очікується в кінці січня та на початку лютого.

Водночас лікарка-інфекціоністка Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Оксани Гринів зауважила, що пацієнтів госпіталізовують до медзакладів у важкому стані, зокрема, кожен другий є кисневозалежним.

«Наші пацієнти мають важкий перебіг, кожен другий, якщо не кожен із них – кисневозалежний. В стаціонарі зараз лікуються 120 хворих, з них 9 – під апаратам ШВЛ», – заявила Оксана Гринів.

Реклама партнерів

Також медики наголошують на тому, що симптоми коронавірусу змінились. Хворі більше не втрачають смак та нюх. Однак у них спостерігається висока температура та дихальна недостатність. Тому лікарі закликають мешканців вакцинуватись, адже це полегшує перебіг хвороби.

Олег Когут зауважив, що принаймні одну дозу covid-вакцини отримало вже 49,3% мешканців Львівщини, а другу – 46% населення.

Під час свят темпи вакцинації занчно знизились, оскільки у Львові з 7 до 9 січня не працював жоден центр масової вакцинації, а в області 8 та 9 січня відкриті були лише два центри – в Жовкві та Трускавці. Відтак, люди не мали змогу отримати щеплення.

Вже 10 січня центри відновили роботу у звичному режимі. Крім того, почали робити вакцинацію бустерною та додатковою дозами. Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через  важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту. Зокрема, на Львівщині вже 860 людей мають додаткову дозу вакцини.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині

В переддень Різдва, 6 січня (24 грудня),  християни збираються у родинному колі на Святий вечір. На вечерю готують 12 пі...

ТОП-100 українських пісень 2021 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2021 року

Поява нових українських пісень встановила новий рекорд. Якщо до впровадження квот українських треків впродовж року можна...

Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів