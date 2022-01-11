Нову хвилю коронавірусу на Львівщині очікують в кінці січня

Медики прогнозують чергову хвилю коронавірусу на Львівщині вже наприкінці січня та в першій половині лютого. Про це під час брифінгу 11 січня заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, через нехтуванням правилами епідбезпеки під час новорічно-різдвяних свят захворюваність на коронавірус почала зростати. Зокрема, в стаціонарах області значно побільшало пацієнтів. Пік чергової хвилі очікується в кінці січня та на початку лютого.

Водночас лікарка-інфекціоністка Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Оксани Гринів зауважила, що пацієнтів госпіталізовують до медзакладів у важкому стані, зокрема, кожен другий є кисневозалежним.

«Наші пацієнти мають важкий перебіг, кожен другий, якщо не кожен із них – кисневозалежний. В стаціонарі зараз лікуються 120 хворих, з них 9 – під апаратам ШВЛ», – заявила Оксана Гринів.

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Також медики наголошують на тому, що симптоми коронавірусу змінились. Хворі більше не втрачають смак та нюх. Однак у них спостерігається висока температура та дихальна недостатність. Тому лікарі закликають мешканців вакцинуватись, адже це полегшує перебіг хвороби.

Олег Когут зауважив, що принаймні одну дозу covid-вакцини отримало вже 49,3% мешканців Львівщини, а другу – 46% населення.

Під час свят темпи вакцинації занчно знизились, оскільки у Львові з 7 до 9 січня не працював жоден центр масової вакцинації, а в області 8 та 9 січня відкриті були лише два центри – в Жовкві та Трускавці. Відтак, люди не мали змогу отримати щеплення.

Вже 10 січня центри відновили роботу у звичному режимі. Крім того, почали робити вакцинацію бустерною та додатковою дозами. Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту. Зокрема, на Львівщині вже 860 людей мають додаткову дозу вакцини.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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